Με άνοδο 1,04% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, συμπληρώνοντας τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,93%, ενώ η αγορά βρίσκεται μόλος 1% χαμηλότερα από τα υψηλά έτους της 2.126,18 μονάδες.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και για το 2026.

Επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική οικονομία, τις ελληνικές μετοχές και ελληνικές τράπεζες, η JP Morgan και τις τοποθετεί στις κορυφαίες επιλογές για τη νέα χρονιά.

Εκτιμά πως ο δείκτης MSCI Ελλάδας θα καταγράψει, στο βασικό της σενάριο, άνοδο της τάξης του 16% το 2026, σε όρους δολαρίου. Στις κορυφαίες τις επιλογές τοποθετεί τις τέσσερις συστημικές τράπεζες – Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και τη ΔΕΗ ενώ στις λιγότερο προτιμώμενες τοποθετεί τον ΟΤΕ.

Το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει ισχυρό με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων να κινούνται κάτω από αυτές της Γαλλίας. Το ΑΕΠ του 2026 πιθανότατα θα κινηθεί στο 2% ή υψηλότερα, το 6ο συνεχόμενο έτος πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα θα καταγράψει το 5οσυνεχόμενο πρωτογενές πλεόνασμα με καθαρό έλλειμμα κάτω του 1% του ΑΕΠ. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο P/E 12μήνου στο 8,6x έναντι 9,4x για την Ευρώπη, σύμφωνα με την JP Morgan.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε νέο καθεστώς βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης, που δεν έχει ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις των μετοχών τους, σύμφωνα με την Bank Of America και τονίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν από τους λίγους τραπεζικούς κλάδους στην Ευρώπη όπου η κερδοφορία, η ποιότητα κεφαλαίου και οι διανομές κινούνται ταυτόχρονα προς τα πάνω. Η BofA αναθεωρεί ανοδικά τις τιμές στόχους: Eurobank στα 4,86 ευρώ, Πειραιώς στα 8,85 ευρώ, Alpha Bank στα 4,12 ευρώ, Εθνική στα 13,88 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.104,74 μονάδες, έναντι 2.083,15 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,04%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 43,21%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με 0,95%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 49,02%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 2,20%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 18,45%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,08%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 82,92 %.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 932,854 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 186,571 εκατ. ευρώ, από 340,501 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή κατά 1,833 δισ. ευρώ, στα 144,630 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 40,22 δισ. ευρώ.