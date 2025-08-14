Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία καταγράφει μικρά κέρδη.

Η αγορά έχει συμπληρώσει οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.126,98 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 64,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,43%), του ΟΛΠ (+1,30%), της Εθνικής (+1,02%) και της ΔΕΗ (+0,96%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,14%), του ΟΤΕ (-0,99%) και της Aegean Airlines (-0,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Attica Bank, με 4.009.565 και 3.506.779 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 13,98 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 45 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λανακάμ(κ) (+11,41%) και Minerva (+7,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ακρίτας (-10,76%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,35%).