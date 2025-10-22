Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να κινείται σε θετικό έδαφος για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:15, διαμορφώνεται στις 2.028,36 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Metlen (+2,94%), της ΕΥΔΑΠ (+2,33%), της Jumbo (+1,76%) Lamda Development (+1,51%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,55%), Viohalco (-0,76%), Σαράντης (-0,69%) και της Elvalhalcor (-0,49%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 1.947.443 και 1.530.665 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 9,76 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+6,85%) και ΕΛΒΕ (+4,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-3,03%) και Πλαστικά Κρήτης (-2,70%).

Μ.ΠΑΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ