Μία νέα γενιά επενδυτών, περισσότερων, ποιοτικών και μακροπρόθεσμων, δημιουργείται για τα ελληνικά assets, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και ενόψει της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχει αρχίσει να δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό κοινό και για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά το οποίο θα ενισχυθεί μετά την επερχόμενη αναβάθμιση εντός του 2026.

Την ίδια ώρα αυξάνεται σταδιακά το άνοιγμα κωδικών από ιδιώτες εγχώριους επενδυτές.

Τον Ιανουάριο καταγράφηκε άνοιγμα 2.290 νέων επενδυτικών κωδικών 2.290, ενώ μέχρι τώρα για τον τρέχοντα μήνα έχουν προστεθεί πάνω από 1.000 νέοι κωδικοί, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ιδιώτες επενδυτές.

Ο μέσος αριθμός ενεργών επενδυτών κατά το 2025 αυξήθηκε κατά 19,0% σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό του 2024 (28.811 έναντι 24.217 επενδυτών, αντιστοίχως.

Συνολικά ανοίχτηκαν 27.272 νέοι λογαριασμοί το 2025, σηματοδοτώντας το 3ο συνεχόμενο έτος με ανοίγματα λογαριασμών >25.000, παραμένοντας ωστόσο αισθητά χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε σύγκριση με το 2010 και το 2009, ο αριθμός των ενεργών λογαριασμών παραμένει χαμηλότερος κατά 49% και 62% αντίστοιχα.

Οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εγχώρια αγορά

Ο Ιανουάριος του 2026 απετέλεσε τον μήνα ουσιαστικής επιστροφής των ξένων επενδυτών, με εισροές 130 εκατ., μετά από έξι διαδοχικούς μήνες συνολικών εκροών ύψους 437 εκατ. ευρώ.

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ξένης ιδιοκτησίας (περίπου στο 70%) και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Οι συνεχιζόμενες καθαρές εισροές από το 2021 υπογραμμίζουν μια θεμελιώδη αλλαγή στρατηγικής. Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες δεν θεωρούνται πλέον ως βραχυπρόθεσμα trades, αλλά ως βασικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε διεθνή χαρτοφυλάκια.

Οι σωρευτικές καθαρές εισροές για την περίοδο 2021-2025 έφτασαν τα Euro1,1 δισ., με τα ξένα νομικά πρόσωπα να παραμένουν αγοραστές μέχρι τα τέλη του 2025.

Μεταξύ 2023 και 2024 υπήρξαν ιδιωτικές τοποθετήσεις συνολικής αξίας Euro4,3 δισ. οι οποίες απορροφήθηκαν κυρίως από διεθνή χαρτοφυλάκια, σηματοδοτώντας μια σαφή επιστροφή στη κανονικότητα της αγοράς.

Αυτή η δυναμική επιταχύνθηκε το 2025, με 18 εταιρείες εισηγμένες στον ΧΑ να ολοκληρώνουν 20 ιδιωτικές τοποθετήσεις αξίας Euro1,2 δισ.

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ανακοίνωση της MSCI στα τέλη Ιανουαρίου για διαβούλευση σχετικά με την αναβάθμιση της Ελλάδας σε Κατάσταση Ανεπτυγμένης Αγοράς έως τον Αύγουστο του 2026 σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο. Αυτή η επανακατηγοριοποίηση επιβεβαιώνει ότι το ΧΑ έχει περάσει σε μια νέα κατηγορία, αφήνοντας τα χρόνια της κρίσης οριστικά στο παρελθόν.

Η μετάβαση του Χ.Α σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει Στρατηγικό Αντίκτυπο για την εγχώρια αγορά καθώς θα προκαλέσει:

– Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.

-Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».

-Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.

-Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση ‘προ-ενσωμάτωσης’, η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

-Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.

– Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.

Το Euronext Athens

Με την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext και η εξέλιξη του Χ.Α σε Euronext Athens αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο με την Αθήνα η αγορά και οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν βαθύτερη πρόσβαση σε διεθνές κεφάλαιο, αυξημένη ορατότητα και ρευστότητα.

Η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο αναμένεται να ενισχύσει το διεθνές προφίλ της ελληνικής αγοράς, να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα με τους παγκόσμιους επενδυτές και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ρευστότητας, διευρύνοντας την πρόσβαση τόσο για εκδότες όσο και για επενδυτές, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περαιτέρω σύγκλιση της Ελλάδας με τις βασικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha Finance

Ο Ιανουάριος

Ο Ιανουάριος 2026 σηματοδοτεί ένα δομικό σημείο καμπής, πιστοποιώντας ότι το Χ.Α έχει προχωρήσει πέρα από τη φάση απλής ανάκαμψης στη φάση ανάπτυξης, ανακτώντας επίπεδα αποτίμησης που δεν είχαν παρατηρηθεί από τον Ιανουάριο του 2010. Ο συνολικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (+9,2%) ξεπέρασε σημαντικά και τους ευρωπαϊκούς και τους παγκόσμιους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, σηματοδοτώντας μια ιστορική αρχή για το έτος.

Αυτό το χάσμα στην απόδοση υπογραμμίζει μια θεμελιώδη επαναξιολόγηση των ελληνικών μετοχών, η οποία καθοδηγείται από ισχυρή ανάπτυξη κερδών και σημαντική αύξηση στη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

Η ημερήσια ρευστότητα εκτοξεύθηκε στα 414 εκατ. Euro, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία συναλλακτική δραστηριότητα από τον Μάιο του 2008, με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη ρευστότητα της αγοράς στο 74%, ένα πολυετές ρεκόρ.

Η ισχυρή υπεραπόδοση των μη χρηματοπιστωτικών τομέων επιβεβαιώνει ότι η αγορά τιμολογεί πλέον μια ευρεία οικονομική επέκταση.

Ο Τραπεζικός Τομέας παραμένει βασικός καταλύτης για την ανάπτυξη της αγοράς. Η κεφαλαιοποίησή του αυξήθηκε σε Euro57,2 δισ. (αύξηση 17% το 2026), αντιπροσωπεύοντας περίπου το 36% της συνολικής αγοράς.

Οι τομείς της Πραγματικής Οικονομίας έφτασαν σε συνολική κεφαλαιοποίηση Euro101,3 δισ. (αύξηση 4% το 2026), καθοδηγούμενοι από ισχυρές επιδόσεις στον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας και των υποδομών.

Η Συνολική Χρηματιστηριακή Αξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών έφτασε τα Euro159 δισ. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, το υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2008. Αυτή η άνοδος αντικατοπτρίζει μια αναθεώρηση της αξιολόγησης της ελληνικής αγοράς, καθώς οι αυξανόμενες αποτιμήσεις στηρίζονται όλο και περισσότερο στα ενισχυμένα βασικά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ και στη γενικότερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

