Ισχυρές πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%. Τι μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.130,37 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.122,79 μονάδες (-2,78%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 317,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.998.304 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,60%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+1,05%), ενώ η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε αμετάβλητη.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-5,21%), της Κύπρου (-4,92%), της Πειραιώς (-4,58%), της Optima Bank (-4,24%), της Alpha Bank (-4,09%), της Eurobank (-4,00%) και της Elvalhalcor (-3,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.785.103 και 11.486.307 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 51,02 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 48,31 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 18 μετοχές, 85 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren (+2,91%) και Moda Bango (+2,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εθνική (-5,21%) και Κύπρου (-4,92%).