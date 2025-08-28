Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.028,92 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,97%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 72,05 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή του ΟΛΠ (+0,11%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,79%), της Πειραιώς (-3,57%), της Motor Oil (-3,54%) Viohalco (-2,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.585.141 και 1.877.191 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 9,82 εκατ. ευρώ και η Alpha bank με 9,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 16 μετοχές, 98 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mermeren (+3,93%) και Mevaco (+3,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-6,06%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (-5,75%).