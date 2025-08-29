Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία υποχωρεί στα επίπεδα των 2.020 μονάδων, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 3,44%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 4,4 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.023,68 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,96%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 54,32 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,75%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,51%), του ΟΛΠ (+0,78%) και της Jumbo (+0,20%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,24%),της Eurobank (-2,20%), της Εθνικής (-2,08%), της Alpha Bank (-1,86%) και της Aktor (-1,68%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.160.486 και 1.881.186 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 10,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 23 μετοχές, 79 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,88%) και Τρία Άλφα (κ) (+5,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Παϊρης (-4,41%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,13%).