Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς επανέρχεται η ανησυχία στις αγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και πάλι έντονα ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.232,78 μονάδες (-3,31%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 237,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.988.807 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε σήμερα κατά 3,143 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,79%) και της Jumbo (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-4,52%), της Elvalhalcor (-4,40%), της Aegean (-4,39%), της Motor Oil (-4,27%), της Εθνικής (-4,20%), της Optima Bank (-3,74%), των ΕΛΠΕ (-3,65%), της Πειραιώς (-3,62%) και της Alpha Bank (-3,61%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.484.478 και 4.547.707 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 26 μετοχές, 80 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+22,32%) και Τζιρακιάν (+5,49%).

