Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία υποχωρεί προς τις 2.010 μονάδες.

Μικρά κέρδη σημειώνουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, εν αναμονή των σημερινών αποφάσεων της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.012,31 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 76,78 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,20%) και του ΔΑΑ (+0,19%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-3,83%), της Alpha Bank (-2,36%), της Aktor (-1,62%) και της Viohalco (-1,60%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Credia διακινώντας 3.449.554 και 2.457.524 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 13,07 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 84 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Moda Bango (+7,78%) και Λεβεντέρης(π) (+7,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Credia (-7,28%) και Αττικές Εκδόσεις (-6,32%).