Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.080 μονάδες, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.078,77 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 38,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,35%), της βOptima bank (+0,88%) και του ΟΛΠ (+0,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-1,67%), της Aktor (-1,36%), της Coca Cola HBC (-1,23%) και της ΔΕΗ (-1,17%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 750.906 και 715.026 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 5,08 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 4,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 53 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Εκτέρ (+4,81%) και Λανακάμ (+3,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης (-5,83%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-3,69%).