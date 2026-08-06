Τα διεθνή Χρηματιστήρια συνέχισαν και την Τετάρτη να καταγράφουν κάποια ρεκόρ, με την ελπίδα μιας συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στην Ευρώπη, το Χρηματιστήριο του Παρισιού βελτίωσε το ρεκόρ της Τρίτης, με τον δείκτη CAC 40 να κλείνει στις 8.669,30 μονάδες, με οριακή άνοδο +0,03%. Νέο ρεκόρ κατέγραψε και το Χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στις 20.057 μονάδες (+0,17%).

Ωστόσο, παρά τη σταθεροποίηση της τιμής του πετρελαίου γύρω στα 79 δολάρια το βαρέλι, τα Χρηματιστήρια της Φραγκφούρτης και του Μιλάνου υποχώρησαν κατά -0,29% και -0,18% αντίστοιχα. Στη Φραγκφούρτη, η βασική αιτία ήταν η πτώση της μετοχής της εταιρείας ημιαγωγών Infineon (-5,71%).

«Οι συζητήσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ παραμένουν εύθραυστες και καμία συμφωνία δεν αναμένεται βραχυπρόθεσμα» είπε ο αναλυτής Αντρέας Λίπκοφ της CMC Markets. «Οι αντάρτες Χούθι (της Υεμένης) σκληραίνουν τη στάση τους στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με νέες αναταράξεις τη μεταφορά του πετρελαίου», πρόσθεσε.

Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε με οριακή άνοδο +0,08%.

Σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα θαλάσσια διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου περνούσε το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πριν από τον πόλεμο. Μετά τη χθεσινή μεγάλη πτώση της, η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη κινήθηκε στα ίδια επίπεδα: Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε μικρή άνοδο, στα 79,46 δολάρια το βαρέλι (+0,13%), ενώ το αμερικανικό αργό WTI συνέχισε να υποχωρεί, πέφτοντας στα 75,49 δολάρια το βαρέλι (-0,37%).