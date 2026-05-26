Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

«Έδωσε κέρδη» για πέμπτη συνεχή ημέρα και η αγορά έδειξε να ακολουθεί δικό της ρυθμό, παρά τις απώλειες των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά, λοιπόν, έχει καλύψει τις «πολεμικές» απώλειες. Ήδη, κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου και στις πέντε τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 6,17%.

Παράλληλα, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 228.126.677 νέων μετοχών της ΔΕΗ, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η τιμή της μετοχής, παρά την αρχική υποχώρηση, έκλεισε με κέρδη 1,32%, σε νέα υψηλά 18 ετών, στα 21,48 ευρώ. Διακινήθηκαν 5.274.888 μετοχές, συνολικής αξίας 112,78 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.347,55 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,753 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.754.442 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 46 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.