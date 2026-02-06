Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί για δεύτερη συνεδρίαση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.337,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,22%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.344,04 μονάδες (-0,95%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 117,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,33%), της Motor Oil (+1,06%) και της Coca Cola HBC (+0,81%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-7,62%), της Alpha BanK (-2,36%) και της Κύπρου (-1,46%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank Eurobank διακινώντας με 3.010.385 και 2.976.784 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,74 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 12,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 67 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Real Consulting (+4,97%) και Χαϊδεμένος (+4,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) (-6,43%) και Πλαστικά Κρήτης (-5,81%).