Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να υπερβαίνει το ορόσημο των 2.700 μονάδων και να σημειώνει νέο υψηλό έτους αλλά και νέο υψηλό 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.701,38 μονάδες με άνοδο 0,37%, έχοντας καταγράψει ενδοσυνεδριακό υψηλό έως και τις 2.707,31 μονάδες (+0,59%).

Με τη θετική αυτή εξέλιξη, ο βασικός δείκτης διεύρυνε τα εβδομαδιαία κέρδη του στο 0,80%, ενώ η συνολική του απόδοση από τις αρχές του έτους διαμορφώνεται πλέον στο εντυπωσιακό +27,38%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 263,958 εκατ. ευρώ και τον όγκο να ανέρχεται σε 33.092.122 μετοχές.

Στο σύνολο του ταμπλό, 48 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 48 υποχώρησαν και 26 παρέμειναν σταθερές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,95%), των ΕΛΠΕ (+2,05%), της Τράπεζας Πειραιώς (+1,44%), της Τράπεζας Κύπρου (+1,25%), της Eurobank (+1,20%) και της Jumbo (+1,05%).

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι της Alpha Bank (-1,22%), της Allwyn (-1,10%), της Coca Cola HBC (-0,94%) και της CrediaBank (-0,80%).

Στην πρωτοκαθεδρία των συναλλαγών βρέθηκαν η Eurobank και η Alpha Bank όσον αφορά τον όγκο (με 8,01 εκατ. και 6,45 εκατ. τεμάχια αντίστοιχα), ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών συγκέντρωσαν η Eurobank (37,61 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (34,62 εκατ. ευρώ).