Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Συγκρατημένη άνοδο παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.006,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,86%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,40 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 1.998,66 μονάδες (-1,27%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 260,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.086.822 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,61%), του ΔΑΑ (+1,06%), της Τιτάν (+0,80%) και του ΟΤΕ (+0,79%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-6,22%), της Alpha Bank (-2,81%), της Viohalco (-2,49%), της Allwyn (-2,21%) και της Πειραιώς (-2,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 14.258.553 και 9.184.920 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 44,09 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust (+8,15%) και Flexopack (+6,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CrediaBank (-8,40%)και Aktor(-6,22%).