«Χωρίς αύριο» το Χρηματιστήριο Αθηνών έσπευσε να εξαργυρώσει τις υψηλές προσδοκίες για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ουσιαστικά θα τερματίσει τον πόλεμο και θα «απελευθερώσει» τις ροές του πετρελαίου προς τις «διψασμένες» διεθνείς αγορές.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημειώνουν από τα χαράματα σημαντικές απώλειες με το Μπρεντ να κινείται έντονα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό να φλερτάρει επίπεδα κάτω από τα 90.

Η αγορά στην Αθήνα έκλεισε πάνω από τις 2.3οο μονάδες, στις 2.318,73, καταγράφοντας άνοδο 2,07%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφθασε στις 2.326,21 μονάδες (+2,40%).

Η αξία των συναλλαγών δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά κινήθηκε στα 196,81 εκατ. ευρώ, από τη διακίνηση 27.735.419 μετοχών.

«Ρόλο μηχανοδηγού» ανέλαβε από νωρίς η υψηλή κεφαλαιοποίηση, που έτρεξε με άνοδο2,13%.

Κερδισμένες στο τέλος της ημέρας ήταν 85 μετοχές, χαμένες 27, και 11 παρέμειναν σταθερές.