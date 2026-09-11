Δυναμική επικράτηση των αγοραστών σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδηγώντας την εγχώρια αγορά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,07% και έκλεισε στις 2.726,49 μονάδες, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένες δεικτοβαρείς μετοχές.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 326,4 εκατ. ευρώ, με τα προσυμφωνημένα πακέτα να αγγίζουν τα 41 εκατ. ευρώ.

Ακόμη ισχυρότερη εικόνα παρουσίασε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 1,23% στις 7.004,52 μονάδες.

Παράλληλα, ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε άλμα 2,20% φτάνοντας στις 3.271,23 μονάδες, επιτυγχάνοντας νέο υψηλό 11 ετών.

Στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος συνέβαλαν οι προσδοκίες για τη διαφαινόμενη αναταξινόμηση του ΧΑ στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, καθώς και η βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,9%, συμπληρώνοντας οκτώ διαδοχικά ανοδικά πενθήμερα και εδραιώνοντας τη θέση του πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων.

Η ελληνική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς πιέσεις από τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Πλέον, η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται στην αναταξινόμηση της αγοράς και στο επικείμενο rebalancing της 18ης Σεπτεμβρίου, από το οποίο αναμένονται σημαντικές εισροές κεφαλαίων σε ελληνικούς τίτλους.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στο πεδίο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Motor Oil ηγήθηκε της ανόδου με +2,93% (στα 66,70 ευρώ).

Ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς με κέρδη 2,81% (στα 10,80 ευρώ), η Optima Bank με +2,66% (στα 13,10 ευρώ), η Alpha Bank με +2,61% (στα 4,91 ευρώ) και η Σαράντης με +2,42% (στα 12,70 ευρώ).

Η Πειραιώς και η Alpha Bank κινήθηκαν σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ η Optima Bank πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση κατέγραψαν η Viohalco με υποχώρηση 0,95% (στα 16,60 ευρώ), η Allwyn με πτώση 0,91% (στα 13,10 ευρώ) και η ΔΕΗ στο -0,80% (στα 24,66 ευρώ).

Οριακά καθοδικά έκλεισαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -0,57% (στα 45,30 ευρώ) και η Quest Συμμετοχών με -0,53% (στα 7,54 ευρώ), χωρίς ωστόσο οι μεμονωμένες ρευστώσεις να αλλοιώσουν τη συνολικά θετική εικόνα της συνεδρίασης.