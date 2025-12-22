Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά σχεδόν 16 ετών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (22/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 14,74 μονάδες ή +0,7% και έκλεισε στις 2.127,20 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.109,85 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.128,58 μονάδες. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 29 Μαρτίου 2010 και τις 2.137,37 μονάδες.

Τέσσερις «στροφές» απομένουν για την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς, η οποία θα είναι η πέμπτη σερί ανοδική, με την φετινή απόδοση να αγγίζει το +44,74%. Παράλληλα, ενισχύεται κατά +2,11% τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο θα πραγματοποιήσει ακόμη μία συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα και θα παραμείνει κλειστό από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Ο τραπεζικός κλάδος έδωσε σήμερα τον ανοδικό «παλμό», με την Alpha Bank να ξεχωρίζει με ράλι άνω του +3%. Αξιόλογα κέρδη σημείωσαν και οι μετοχές των διυλιστηρίων, με τη Motor Oil να «σπάει» για ακόμη μία φορά την κορυφή της. Νέο ιστορικό ρεκόρ και για την Titan, η οποία βρέθηκε για πρώτη φορά πάνω από τα 50 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάκτωρ κατέγραψε «βουτιά» άνω του -20% υπό την πίεση του προσωρινού μερίσματος που έκοψε σήμερα.

Μέρισμα για τρεις εισηγμένες – Τα βλέμματα στην έκτακτη ΓΣ της ΕΧΑΕ

Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο έκτακτο μέρισμα 0,1019 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,0968/μτχ) διαπραγματευόταν σήμερα ο ΟΤΕ. Η καταβολή του μερίσματος, που προέρχεται από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου. Και η Ελλάκτωρ «έκοψε» σήμερα μέρισμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,47/μτχ). Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου. Για αύριο είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,3579 ευρώ ανά μετοχή της Motor Oil (καθαρό ποσό €0,34/μτχ), με την πληρωμή του να ξεκινά στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Σήμερα στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ, όπου αναμένεται, μεταξύ άλλων, να εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της πλήρους ενσωμάτωσής της από την Euronext. Στη διοίκηση θα μπουν πρόσωπα επιλογής του Στεφάν Μπουζνά, CEO της Euronext, ενώ το νέο ΔΣ θα είναι 11μελές.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει η Allwyn τις αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ. Στις 17 Δεκεμβρίου η AIAG απέκτησε 5 εκατ. μετοχές της εταιρείας για συνολικό τίμημα περίπου 90 εκατ. ευρώ μέσω επιταχυνόμενου προγράμματος αγοράς μετοχών (accelerated share purchase programme). Στις 19 Δεκεμβρίου απέκτησε 542.252 μετοχές του ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,408 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 9,98 εκατ. ευρώ.

Επέστρεψε στο ταμπλό του ΧΑ η Τράπεζα Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Piraeus Financial Holdings. Οι 1,235 δισ. νέες μετοχές της τράπεζας εισήχθησαν με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 7,022 ευρώ, δηλαδή στην τιμή που έκλεισε στις 16 Δεκεμβρίου, όταν τέθηκε προσωρινά εκτός ταμπλό.

Παράλληλα, εισήχθησαν οι 78.000 νέες μετοχές της Profile, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τέσσερα στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης τα 0,85 ευρώ ανά μετοχή.

Οι μετοχές της Q&R είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση περίπου 8 εκατ. νέων μετοχών σε αναλογία 47 νέες για κάθε 160 παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης το 1,1 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 30 Δεκεμβρίου 2025 έως και 14 Ιανουαρίου 2026 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από τις 30 Δεκεμβρίου έως και τις 9 Ιανουαρίου.

Ανοδικά η Wall Street, πτωτικά οι ευρωαγορές

Με θετική διάθεση οδεύει η Wall Street προς την ολοκλήρωση του 2025. Η διήμερη ανάκαμψη και η αναζωπύρωση του AI trade δημιουργούν προσδοκίες πως μπορεί να υλοποιηθεί το Santa Claus Rally. Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να ποντάρουν σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων -από όσες ανέμεναν προηγουμένως- για το 2026. Με κέρδη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση για τους βασικούς δείκτες. Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη +0,3%, ο S&P 500 +0,4% και ο Nasdaq +0,5%.

Αντίθετα, απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές εισέρχονται στην περίοδο των διακοπών, με τάση σταθεροποίησης μετά το πρόσφατο ράλι. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,4%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά -0,5%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,6% και ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση -0,2%.