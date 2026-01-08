Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.200 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 150 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε και ο τζίρος. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank, της Εθνικής και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.204,24 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,87%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 662,092 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 133.544.416 μετοχές.

Έγιναν δύο μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank (συνολικά 61.500.000 μετοχές), αξίας 216,29 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+6,04%), της Eurobank (+5,17%), της Εθνικής (+4,98%) και της Coca Cola HBC (+4,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,38%), του ΟΠΑΠ (-1,97%), της Metlen (-1,85%), της Elvalhalcor (-1,66%) και των ΕΛΠΕ (-1,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 86.260.059 και 16.167.190 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 311,35 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 93,14 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 64 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πειραιώς (+6,04%) και Eurobank (+5,17%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-3,61%) και ΣΙΔΜΑ (-3,54%).