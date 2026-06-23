Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η αγορά υποκλίθηκε στο κύμα ρευστοποιήσεων που σαρώνει τις διεθνείς αγορές.

Η διόρθωση αυτή έρχεται αμέσως μετά τη χθεσινή ιστορική συνεδρίαση, κατά την οποία το ΧΑ είχε καταγράψει νέα υψηλά 17 ετών, αποδεικνύοντας ότι η εγχώρια αγορά παραμένει ευάλωτη στους εξωγενείς κραδασμούς.

Παρά την ισχυρή πίεση, ελάχιστοι τίτλοι από την υψηλή κεφαλαιοποίηση κατάφεραν να προβάλουν άμυνες, με τις μετοχές των Aktor, Coca Cola HBC, Allwyn και Metlen να κινούνται κόντρα στο γενικευμένο πτωτικό ρεύμα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε τελικά στις 2.472,77 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,13%, ενώ κατά τη διάρκεια των ενδοσυνεδριακών διακυμάνσεων άγγιξε και χαμηλότερη τιμή στις 2.471,32 μονάδες, υποχωρώντας έως και κατά 1,19%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 483,12 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το μεγάλο αυτό ύψος του τζίρου οφείλεται κυρίως σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, καθώς τα 152,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν στη διακίνηση 11 πακέτων, μέσω των οποίων μεταβιβάστηκαν οι μετοχές του πολυαναμενόμενου placement της Viohalco στη Cenergy Holdings.

Η συνολική εικόνα του ταμπλό αποτύπωσε με σαφήνεια την επικράτηση των πωλητών, καθώς 81 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με πτώση, έναντι μόλις 30 που κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά, ενώ 15 τίτλοι παρέμειναν σταθεροί.

Η τρέχουσα οπισθοχώρηση πάντως αξιολογείται από εγχώριους αναλυτές ως μια αναμενόμενη στάση για κατοχύρωση κερδών (profit taking), δεδομένων των ισχυρών αποδόσεων του προηγούμενου διαστήματος.