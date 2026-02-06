Με κέρδη 2,05% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει.

Η αγορά παρά την ισχυρή διόρθωση της Πέμπτης που προκάλεσε η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος παρουσιάστηκε δυνατή, συμπληρώνοντας οκτώ συνεχείς εβδομάδες ανόδου, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 12,27%

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα επίπεδα των 160 δισ. ευρώ, επίπεδο που είχε καταγραφεί για τελευταία φορά τέλη Φεβρουαρίου 2008, όταν ο Γενικός Δείκτης διαπραγματευόταν κοντά στις 4.100 μονάδες.

Στην κορυφή των επενδυτικών προτιμήσεων στην περιοχή EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) τοποθετεί η BofA Global Research την ελληνική αγορά.

Η BofA σημειώνει ότι η αγορά έχει εξέλθει από τη φάση της βαθιάς υποτίμησης, χωρίς όμως να έχει εισέλθει σε ζώνη υπερβολικών αποτιμήσεων.

Στον δείκτη κερδοφορίας (P/E), η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται στις 11 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 12μήνου, περίπου 12% κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, παραμένοντας ελκυστική σε σύγκριση με άλλες αγορές της περιοχής, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις προοπτικές αύξησης κερδών και τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.362,35 μονάδες, έναντι 2.314,88 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,05%. Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 11,39%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,54%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται σε ποσοστό 12,97%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,06% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 0,33%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 4,01%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 22,65%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 2.082,432 εκατ. ευρώ, , ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 416,486 εκατ. ευρώ, έναντι 536,497 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 3,492 δισ. ευρώ, στα 161,437 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του νέου έτους είναι αυξημένη κατά 15,184 δισ. ευρώ.