Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, παρά την αρχική ανοδική κίνηση, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στον τραπεζικό κλάδο.

Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψαν συνολικά κέρδη 2,86%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.274,98 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,63%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.311,43 μονάδες (+0,96%) και κατώτερη τιμή στις 2.273,34 μονάδες (-0,70%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 330,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.374.969 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΓΤΕΡΝΑ (+3,53%), της Metlen (+3,05%), της Lamda Development (+2,27%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,52%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-4,25%), της Eurobank (-2,96%), της Εθνικής (-2,93%), της Πειραιώς (-1,55%) και της Alpha Bank (-1,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.166.076 και 8.224.117 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 65,07 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 48,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 39 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+28,83%) και Frigoglass (+9,62%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-11,97%) και Παϊρης (-6,84%).