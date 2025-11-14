Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,43%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.065,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,44%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.051,41 μονάδες (-1,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 58,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,67%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,95%), της ΕΥΔΑΠ (+1,30%), της Jumbo (+0,92%) και της Elvalhalcor (+0,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,51%), της Κύπρου (-1,46%), της Eurobank (-1,17%), της Coca Cola HBC (-1,15%) και της Πειραιώς (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank, διακινώντας 1.203.830 και 1.037.855 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 8,91 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,63 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 69 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κέκροψ (+2,88%) και MIG (+2,39%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Λεβεντέρης (π) (-5,00%) και Doppler (-4,71%).

Πηγή: ΑΠΕ