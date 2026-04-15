Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται με περιορισμένες διακυμάνσεις και με συνεχείς εναλλαγές προσήμων.

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ κοντά στα ιστορικά τους υψηλά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.289,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,22%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.289,73 μονάδες (+0,23%) και κατώτερη τιμή στις 2.275,86 μονάδες (-0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 288,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.412.159 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,09%), της Aegean Airlines (+1,78%), της ΕΥΔΑΠ (+1,10%), της Lamda Development (+0,98%) και της Σαράντης (+0,91%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,84%), των ΕΛΠΕ (-1,73%), του ΟΛΠ (-1,41%), της Motor Oil (-1,32%), Elvalhalcor (-1,10%) και της Optima Bank (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,013.919 και 6.752.471 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς, με 51,59 εκατ. ευρώ και η Εθνική, με 47,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (+7,88%) και Bylot (+4,75%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-5,33%) και Προοδευτική (-5,06%).