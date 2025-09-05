Με οριακή άνοδο 0,07% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των δύο προηγούμενων εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,91%.

Μετά από 10 σερί μήνες ανόδου, η αγορά διόρθωσε κινούμενη μεταξύ των 2.000 -2.035 μονάδων. Η διόρθωση κρίνεται απόλυτα φυσιολογική και αφορά στο τελευταίο ανοδικό κύμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο κάτω από τις 1500 μονάδες.

Τεχνικά η ανοδική τάση στα μακροχρόνια χρονικά διαστήματα συντηρείται, καθώς η πέριξ των 100 μονάδων συνολική υποχώρηση από το υψηλό 15 ετών (2.126,18 μονάδες) δεν μεταβάλει τη μεγάλη εικόνα. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα εμφανίζονται πτωτικές τάσεις.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς πλησιάζουμε την 8η Σεπτεμβρίου όταν η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Tο επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό εξωτερικών αβεβαιοτήτων που δημιουργούν έντονο κλίμα επιφυλακτικότητας. H ελληνική αγορά, ενώ διατηρεί ακόμη θετικά ερείσματα, η αυξανόμενη ένταση στο εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια συνολική αναθεώρηση των κινδύνων.

Παρά την ισχυρή άνοδο σε υψηλά 15 ετών, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σημειώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο δείκτης Forward P/E των ελληνικών μετοχών διαμορφώνεται στο 9,3x, 27% κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο και 30% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι επενδυτές επωφελούνται επίσης από υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία αγγίζει το 3,4%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,6%). κινείται κοντά στο 13%.

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή παραμένει μέτρια, με 5% για το 2025, 6% για το 2026 και 10% για το 2027, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2% το 2025 και στο 1,8% το 2026, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παρά τα υψηλά κέρδη των τραπεζικών μετοχών, σύμφωνα με την Euroxx, τα επικαιροποιημένα μοντέλα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, δηλαδή με discount 15-20% σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς (P/E 8,8x για το 2027). Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroxx θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium, λόγω υψηλότερης ανάπτυξης δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και ενδεχόμενης καλύτερης διανομής μερισμάτων.

Στα πανευρωπαϊκά top picks της UBS βρίσκεται η Alpha Bank μαζί τις τράπεζες Societe Generale, Barclays, Deutsche Bank, Bawag και Standard Chartered.

Για την Alpha Bank, η USB δίνει σύσταση αγοράς και θέτει την τιμή-στόχο στα 3,7 ευρώ, σημειώνοντας ότι η αύξηση των δανείων εξακολουθεί να εκπλήσσει θετικά. Η τράπεζα ξεχωρίζει, καθώς προσφέρει σχετικά καλή αύξηση κερδών ανά μετοχή σε σχέση με τις άλλες ελληνικές, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Για τη Eurobank, ο οίκος δίνει σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο στα 3,64 ευρώ, για την Εθνική τα 13,4 ευρώ και για την Πειραιώς τα 7,60 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.023,05 μονάδες, έναντι 2.021,69 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία οριακή άνοδο 0,07%. Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 37,65%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,33% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 42,65%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 24,06%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,39%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 71,40%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 992,247 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,449 εκατ. ευρώ, από 291,741 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 320 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 143,144 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 40 δισ. ευρώ.