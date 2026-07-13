Στις 2.512,07 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης με πτώση 0,05%, ενώ η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 208 εκατ. ευρώ, εν μέσω ανόδου της τιμής του πετρελαίου.

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Οι επενδυτές τήρησαν στάση αναμονής ενόψει των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ενισχύονται σημαντικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.512,07 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,05%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος 15 μονάδων, καταγράφοντας κατώτερη ενδοσυνεδριακή τιμή στις 2.501,05 μονάδες (-0,48%) και ανώτερη στις 2.516,67 μονάδες (+0,14%).

Η επενδυτική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 208,82 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 27.847.402 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) ακολούθησε την πορεία του Γενικού Δείκτη κλείνοντας με οριακή πτώση 0,05%, ενώ μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Cap), ο οποίος υποχώρησε κατά 0,61%.

Η κίνηση των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Στο ταμπλό των blue chips, οι μετοχές των διυλιστηρίων και των υποδομών λειτούργησαν ως αναχώματα στην πτώση, με τα ΕΛΠΕ και την ΕΥΔΑΠ να ηγούνται της ανόδου.

Οι μεγαλύτερες άνοδοι (Large Cap):

ΕΛΠΕ: +4,21%

ΕΥΔΑΠ: +3,79%

Viohalco: +2,25%

Lamda Development: +1,93%

Motor Oil: +1,23%

Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές και επιλεγμένοι τίτλοι βαριάς κυκλοφορίας δέχθηκαν ρευστοποιήσεις, με την Credia Bank και την Aktor να καταγράφουν τις σημαντικότερες απώλειες.

Οι μεγαλύτερες πτώσεις (Large Cap):

Credia Bank: -2,66%

Aktor: -1,69%

Εθνική Τράπεζα: -1,55%

Aegean Airlines: -1,21%

ΔΕΗ: -1,12%

Συναλλακτική δραστηριότητα και ευρύτερη αγορά

Οι συστημικές τράπεζες βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank με 5.520.296 τεμάχια και η Alpha Bank με 4.182.208 τεμάχια. Σε επίπεδο τζίρου, την πρώτη θέση κατέλαβε η Eurobank με 24,06 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η ΔΕΗ με 21,61 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, η εικόνα παρέμεινε μοιρασμένη με ελαφρύ προβάδισμα των πωλητών, καθώς 47 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 63 πτωτικά, ενώ 12 παρέμειναν σταθερές.

Στην ευρύτερη αγορά, πέρα από τα ΕΛΠΕ, εντυπωσιακά κέρδη κατέγραψε η Ξυλεμπορία(κ) με άλμα +13,45%. Αντίθετα, τις ισχυρότερες πιέσεις στο σύνολο του ταμπλό δέχθηκαν η Mevaco (-5,63%) και το Ιατρικό Αθηνών (-5,03%).