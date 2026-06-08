Μικρές απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατορθώνοντας προς το τέλος της συνεδρίασης να περιορίσει σημαντικά τις αρχικές απώλειες, μετά τις κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.352,54 μονάδες, καταγράφοντας περιορισμένη πτώση 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά έφθασε να χάνει έως και -1,33% και τα υψηλότερα ημέρας ήταν στις 2.364,47 μονάδες (+0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 266,53 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.496.796 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 67 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.