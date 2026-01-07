Στα επίπεδα του προηγούμενου κλεισίματος κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας απωλέσει τα αρχικά ήπια κέρδη της.

Ο τζίρος εκτοξεύεται, καθώς πέρασαν πακέτα στην Alpha Bank που αντιστοιχούν στο 4,6% του μετοχικού της κεφαλαίου, στην τιμή των 3,39 ευρώ, συνολικής αξίας 354,71 εκατ. ευρώ. Η Unicredit ανακοίνωσε ότι αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank στο 29,8%

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.154,90 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.163,54 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη τιμή στις 2.152,55 μονάδες (-0,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 499,49 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,28%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,99%), της Elvalhalcor (+1,48%) και της Lamda Development (+1,25%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,67%), της Viohalco (-1,33%) και της Motor Oil (-1,29%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 107.695.876 και 5.593.184 μετοχές, αντιστοίχως..

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 366,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 38,28 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 64 μετοχές, 48 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+8,90%) και Frigoglass (+6,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: λανακάμ (-5,11%) και Logismos (-4,35%).