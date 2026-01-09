Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, σε νέα υψηλά 16 ετών, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς απορροφήθηκαν οι ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στις τράπεζες, για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.207,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.215,26 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.191,81 μονάδες (-0,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,30%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 4,10%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 609,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317,11 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 122.119.988 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+3,10%), της Σαράντης (+2,96%), της Titan(+2,07%) και της Viohalco (+2,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,34%), των ΕΛΠΕ (-1,00%), της Κύπρου (-0,70%) και της Eurobank (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 83.213.750 και 9.096.036 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 300,45 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 100,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+8,78%) και ΣΙΔΜΑ (+6,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-4,49%) και CNL Capital (-3,97%).