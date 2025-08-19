Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, κάτω όμως από τις 2.100 μονάδες, ανέκαμψε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aktor, των ΕΛΠΕ, της Viohalco και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.095,94 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.105,44 μονάδες (+0,63%) και κατώτερη τιμή στις 2.089,61 (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.719.878 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,73%), των ΕΛΠΕ (+2,21%), της Viohalco (+1,85%), του ΟΤΕ (+1,56%), της Metlen (+1,20%) και της Πειραιώς (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,51%), της Optima Bank (-2,30%), του ΔΑΑ (-1,12%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.014.330 και 11.604.094 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 39,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+25,00%) και Ξυλεμπορία(κ) (+14,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-5,45%) και Ξυλεμπορία(π) (-3,33%).