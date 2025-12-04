Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.090,64 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.096,97 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.077,18 μονάδες (-0,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 172,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.923.258 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε ανεπαίσθητα σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,22%), του ΟΠΑΠ (+1,56%), της Optima Bank (+1,43%) και του ΟΛΠ (+1,22%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,32%), της ΔΕΗ (-0,90%), της Coca Cola HBC (-0,75%) και των ΕΛΠΕ (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.138.944 και 4.444.791 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 21,29 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 19,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 52 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+7,48%) και Ευρώπη Holdings (+5,05%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,31%) και Frigoglass (-2,87%).