Ισχνά τα κέρδη της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά διατήρησε την ανοδική τροχιά των δύο προηγουμένων συνεδριάσεων, επικουρούμενη από το θετικό κλίμα στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, αλλά και της Wall Street.

Το θετικό κλίμα άρχισε να εδραιώνεται, καθώς υπάρχουν κάπως ισχυρότερες ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Πρώτη αντέδρασε η αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις κατέγραψαν τάση αποκλιμάκωσης.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.271,72 μονάδες, με άνοδο 0,25%. Προηγουμένως είχε ανέλθει στις 2.283,20 μονάδες (+0,76%), αλλά είχε δει χαμηλά ημέρας στις 2.259,53 μονάδες (-0,29%).

Σε επίπεδο εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσε κέρδη 1,11%, ενώ από τις αρχές Μαΐου ενισχύεται κατά 3,79%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 274,6 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 40.942.715 μετοχές.

Κερδισμένες ήταν 72 μετοχές, χαμένες 38 και 15 παρέμειναν σταθερές.