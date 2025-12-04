Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.087,98 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.096,97 μονάδες (+0,50%) και κατώτερη τιμή στις 2.077,18 μονάδες (-0,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 80,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+3,22%), της Lamda Development (+1,26%), του ΔΑΑ (+1,19%) και του ΟΠΑΠ (+0,95%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,03%), της Eurobank (-0,92%), της Τιτάν (-0,89%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,82%)

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.177.173 και 1.693.143 μετοχές αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 9,08 εκατ. ευρώ και Metlen με 7,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 48 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+7,01%) και YKNOT (+3,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δρομέας (-3,51%) και Χαϊδεμένος (-3,31%).