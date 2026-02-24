Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά έχοντας περιορίσει τις αρχικές απώλειες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και του ΟΤΕ, ενώ πιέζονται οι τραπεζικές μετοχές, η ΔΕΗ και ο ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.272,39 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%.

Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει κατώτερη τιμή στις 2.260,68 μονάδες (-0,57%) και υψηλότερη στις 2.281,25 μονάδες (+0,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 131,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+7,16%), της Elvalhalcor (+5,03%), του ΟΤΕ (+3,67%), Jumbo (+2,63%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,36%) και των ΕΛΠΕ (+1,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,34%), της Eurobank (-1,73%), του ΟΠΑΠ )-1,60%), της ΔΕΗ (-1,57%) και της Alpha Bank (-1,44%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.318.278 και 4.197.010 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 21,43 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 19,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 56 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+7,69%) και Viohalco (+7,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (κ) (-3,86%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (-3,77%).