Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας πτώσης και στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.089,94 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,29%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 60,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,70%), της Σαράντης (+2,17%), του ΟΠΑΠ (+1,80%) και της Jumbo (+1,54%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,73%), της Metlen (-1,28%), της Aktor (-1,06%) και της ΔΕΗ (-1,03%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Attica Bank και η Alpha Bank διακινώντας 1.235.687 και 1.206.106 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Lamda Development με 5,36 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 4,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 57 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+18,23%) και Vidavo (+9,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-5,42%) και Moda Bagno (-3,29%).