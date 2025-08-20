Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας πτώσης και στις ευρωπαϊκές αγορές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.089,94 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,29%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 60,19 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,04%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,70%), της Σαράντης (+2,17%), του ΟΠΑΠ (+1,80%) και της Jumbo (+1,54%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,73%), της Metlen (-1,28%), της Aktor (-1,06%) και της ΔΕΗ (-1,03%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Attica Bank και η Alpha Bank διακινώντας 1.235.687 και 1.206.106 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Lamda Development με 5,36 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 4,74 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 57 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+18,23%) και Vidavo (+9,76%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-5,42%) και Moda Bagno (-3,29%).