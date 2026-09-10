Με οριακές απώλειες και μικτή εικόνα έκλεισε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.697,58 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,15%.

Παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap κατάφερε να διατηρηθεί σε οριακά θετικό έδαφος στις 6.919,69 μονάδες (+0,01%).

Η εγχώρια αγορά επέδειξε σχετική ανθεκτικότητα απέναντι στο επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον, το οποίο επηρεάστηκε από τη νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις λόγω του πετρελαίου.

Στο ταμπλό, οι πιέσεις στους κλάδους της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της μεταλλουργίας αντισταθμίστηκαν από το στοχευμένο αγοραστικό ενδιαφέρον για τραπεζικούς και κατασκευαστικούς τίτλους.

Πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Optima Bank με τη μεγαλύτερη άνοδο στον FTSE 25 (+5,45%), ακολουθούμενη από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,80%), η οποία προσέλκυσε επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω του χαρτοφυλακίου υποδομών της.

Θετικά έκλεισαν επίσης η Alpha Bank (+1,72%), η Τράπεζα Κύπρου (+0,96%) και η ΔΕΗ (+0,81%).

Στον αντίποδα, οι σημαντικότερες πιέσεις εκδηλώθηκαν στη Motor Oil (-3,57%) λόγω κινήσεων κατοχύρωσης κερδών μετά το πρόσφατο ράλι, ενώ απώλειες κατέγραψαν η Cenergy (-2,85%), η Lamda Development (-2,27%), ο ΟΤΕ (-1,89%) και η Viohalco (-1,87%), επηρεασμένες από το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές για τη βιομηχανία και τα βασικά μέταλλα.