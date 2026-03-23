Μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να υποχωρεί προς το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των διεθνών αγορών.

Οι αγορές υποχωρούν με αφορμή την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν εκτοξεύουν απειλές με φόντο τα Στενά του Ορμούζ, ενώ πιέζονται και από τη νέα άνοδο του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.000,10 μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,13%.

Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.000,93 μονάδες (-3,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 89,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,53%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-7,14%), της Viohalco (-5,89%), της Τιτάν (-5,02%), της Alpha Bank (-4,37%) και της Aktor (-4,02%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.649.219 και 2.941.159 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 19,55 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 4 μετοχές, 103 πτωτικά και7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Ξυλεμπορία(κ) (+1,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,33%) και Crediabank (-7,86%).