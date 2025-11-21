Με μικρή άνοδο 0,11% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, παρουσιάζοντας αντιστάσεις στο κλίμα των έντονων αναταράξεων που παρουσίασαν οι διεθνείς αγορές, καθώς επανήλθε ο φόβος της «φούσκας» στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης, εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, ενώ υποχωρούν και οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Η αγορά βρήκε στηρίγματα στα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, ο όμιλος Viohalco, η ΔΕΗ, η Motor Oil, τα ΕΛΠΕ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τους αναλυτές να προσδοκούν ότι το 2025 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την κερδοφορία των εισηγμένων.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι θετικές εκτιμήσεις των αναλυτών για την πορεία των τραπεζών. Το story των ελληνικών τραπεζών δεν έχει σβήσει, σύμφωνα με την NBG Securities και επισημαίνει ότι οι φθηνότερες αποτιμήσεις, ισχυρά κεφάλαια και σταθερή εικόνα στο γ’ τρίμηνο, συνθέτουν ένα ελκυστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, ο κλάδος αποτιμάται σε περίπου 9 έως 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της επόμενης χρονιάς, με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία κοντά στις 1,2 φορές. Πρόκειται για επίπεδα που παραμένουν χαμηλότερα τόσο από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη όσο και από τις τράπεζες της περιφέρειας της ευρωζώνης, την ώρα που οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων τοποθετούνται πάνω από το 13% και τα μερίσματα διαμορφώνονται σε ελκυστικά επίπεδα.

Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων των ελληνικών τραπεζών προχωρά η UBS, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου, ενώ τις θεωρεί φθηνές, παρά τις υψηλές αποδόσεις που καταγράφουν το 2025.

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει discount 18% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, με P/E στο 7,2 έναντι 8,8 του ευρωπαϊκού κλάδου. Για την Πειραιώς δίνει τιμή- στόχο 9,20 ευρώ, για την Alpha τα 4,30 ευρώ, για την Eurobank τα 4,20 και για την Εθνική τα 15,40 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.061,69 μονάδες, έναντι 2.059,39 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,11%, από τις αρχές Νοεμβρίου σημειώνει άνοδο 3,33%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 40,28%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,21%, και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 46,08%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,58%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 17,19%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,23%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 79,67%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.058,897 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 211,779 εκατ. ευρώ, από 235,450 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 125 εκατ. ευρώ, στα 141,368 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 38,223 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ