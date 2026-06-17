Η χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.484,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.485,12 μονάδες (+0,40%) και κατώτερη τιμή στις 2.467,52 μονάδες (-0,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 304,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.717.611 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 59 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.