Με μικρή άνοδο 0,39% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά, λίγο πριν το τέλους τπου 2025, να απέχει μόλις 0,65% από τα υψηλά έτους, τις 2.126,18 μονάδες

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και για το 2026.

Ισχυρά περιθώρια ανόδου για τις ελληνικές μετοχές και το 2026 «βλέπει» η Morgan Stanley, λόγω και της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες, εάν συνεχιστεί η επίδοση της οικονομίας και η πολιτική σταθερότητα.

Ο MSCI Greece κατέγραψε εντυπωσιακή απόδοση 82% από την αρχή του έτους σε δολάρια, τοποθετώντας την ελληνική αγορά στις τρεις πρώτες θέσεις μεταξύ των μεγάλων αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές μετοχές παραμένουν φθηνές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έχουν ήδη βελτιώσει τις αποδόσεις τους.

Εν τω μεταξύ, μια επιστροφή στα επίπεδα προ κρίσης του 2008 για την απόδοση κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο της τάξεως του 35%, εκτιμά η Morgan Stanley.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των αγορών Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρική (EMEA) για τα διεθνή χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με την Bank of America.

Για την Bank of America, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως μια περιφερειακή ή «ευκαιριακή» αγορά, αλλά ως αγορά με σταθερή, διαχρονική παρουσία στους διεθνείς δείκτες, γεγονός που αυξάνει τη βαρύτητά της σε παθητικά και ενεργά χαρτοφυλάκια και προσελκύει επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.112,46 μονάδες, έναντι 2.104,21 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,39%, από τις αρχές Δεκεμβρίου ενισχύεται κατά 1,41%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 43,74%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,31%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 49,33%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,73%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 20,79%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,66%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 80,91%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.567,691 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,54 εκατ. ευρώ, από 202,819 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή ενισχύθηκε κατά 726 εκατ. ευρώ, στα 145,972 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 42,827 δισ. ευρώ.