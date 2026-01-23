Με άνοδο 0,87% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, συμπληρώνοντας έξι ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 7,65%.

Περιθώριο ανόδου 16% για το Χρηματιστήριο το 2026 δίνει η Eurobank Equities. Η μακροοικονομική εικόνα παραμένει υποστηρικτική, καθώς η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2%, προσφέροντας σταθερό υπόβαθρο για την εταιρική κερδοφορία. αναμένεται επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής των καθαρών εσόδων από τόκους, της τάξης του 5%.

Η ελληνική αγορά δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως «βαθιά υποτιμημένη» σε απόλυτους όρους. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους, παρά τη σημαντική σύγκλιση σε όρους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαιακής ισχύος.

Συνολικά, το 2026 δεν αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά γενικευμένου χρηματιστηριακού ράλι. Αντίθετα, η αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου η επιλογή των κατάλληλων τίτλων θα είναι καθοριστική, σημειώνει η Eurobank Equities.

Νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody΄s και εκτιμά να διατηρήσουν το ισχυρό αναπτυξιακό τους momentum τα επόμενα 1-2 χρόνια.

Η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά έως το 2026, επιτρέποντας τη διατήρηση πολιτικών διανομής μερισμάτων.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά αύξηση των χορηγήσεων της τάξης του 8%-10%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά.

Σε περαιτέρω αναβάθμιση των τιμών-στόχων για το σύνολο των ελληνικών συστημικών τραπεζών προχώρησε η UBS, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Ο ελβετικός οίκος εκτιμά ότι ο τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, με την επιστροφή σε διαδοχική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Για την Πειραιώς, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 10,20 ευρώ , για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή-στόχο στα 4,65 ευρώ από 4,30 ευρώ , για την Eurobank, η νέα τιμή-στόχος ανέρχεται στα 4,60 ευρώ από 4,20 ευρώ και για την Εθνική, η τιμή-στόχος αναβαθμίζεται στα 17,20 ευρώ από 15,40 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.265,13 μονάδες, έναντι 2.245,61 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,87%. Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 6,81%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,83%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται 7,51%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,65% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 1,34%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,29%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 14,67%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.547,672 εκατ. ευρώ, , ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 309,534 εκατ. ευρώ, έναντι 302,160 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,089 δισ. ευρώ, στα 154,811 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του νέου έτους είναι αυξημένη κατά 8,558 δισ. ευρώ.