Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.030 μονάδες, εν μέσω πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.025,99 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,42%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,99%), της ΔΕΗ (+1,01%) και της Jumbo (+0,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,85%), της Coca Cola HBC (-1,64%), της Metlen (-1,54%) και της Τιτάν (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 1.618.812 και 1.291.974 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 8,64 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 81 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Mevaco (+9,49%) και Τρία Άλφα (κ) (+6,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Βογιατζόγλου Systems (-7,32%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,97%).