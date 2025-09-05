Με περιορισμένες διακυμάνσεις και συνεχείς εναλλαγές προσήμου κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω μικρών μεταβολών και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Συνεχίζει να αναζητείται βασικό σενάριο για προσδιορισμό κατεύθυνσης του Γενικού Δείκτη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:13, διαμορφώνεται στις 2.030,26 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,66 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.029,22 μονάδες (-0,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 47,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,02%), της Optima Bank (+1,96%), της ΔΕΗ (+1,43%) και του ΟΛΠ (+0,78%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,09%), της Aktor (-0,90%), της Κύπρου (-0,80%) και της Σαράντης (-0,68%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 1.838.299 και 1.528.584 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Jumbo με 11,85 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 5,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 50 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: MIG (+13,14%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κέκροψ (-3,64%) και Minerva (-3,24%).