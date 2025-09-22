Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από δύο συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Εθνικής, της Alpha Bank και του ΟΛΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.042,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.020,00 μονάδες (-0,52%) και υψηλότερη τιμή στις 2.043,87 μονάδες (+0,66%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 196,56 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.238.794 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,92%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,78%), της Εθνικής (+2,52%), του ΟΛΠ (+2,34%) και της Alpha Bank (+2,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,17%), της Motor Oil (-1,83%), της Κύπρου (-1,82%) και του ΟΠΑΠ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.870.930 και 5.333.135 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 42,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 28,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 50 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (+10,14%) και Ευρώπη (+7,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-6,67%) και Αττικές Εκδόσεις (-5,49%).