Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τις 2.040 μονάδες, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά την πτώση της περασμένης εβδομάδος.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,46%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.043,80 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 53,765 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,25%), της Eurobank (+2,68%), της Εθνικής (+2,28%) και της Πειραιώς (+1,71%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,39%) και της ΔΕΗ (-0,70%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 2.115.859 και 1.717.492 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 9,47 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 43 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: MIG (+6,50%) και Intralot (+3,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-8,18%) και Minerva (-7,23%).