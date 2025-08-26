Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Αρνητικό κλίμα επικρατεί στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο γαλλικός Cac-40, με τις αγορές να επηρεάζονται αρνητικά από τη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, αλλά και από την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου στη Fed με την απόλυση του μέλους του Δ.Σ της Fed, Λίζα Κουκ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.071,79 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 100,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,25%) και του ΟΛΠ (+0,11%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-4,15%), της Εθνικής (-3,87%), της Eurobank (-2,70%), της Viohalco (-2,52%) και της Coca Cola HBC (-2,25%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και της Eurobank, διακινώντας 9.019.081 και 1.833.054 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 33,52 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 93 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+6,88%) και Δρομέας (+2,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Alpha Bank (-4,15%) και της Εθνικής (-3,87%).