Με ελαφρές απώλειες αλλά και με πρωτοφανή όγκο συναλλαγών ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η μαζική αναδιάρθρωση των διεθνών δεικτών καθόρισε την κίνηση στο κεφαλαιαγοριακό ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.661,30 μονάδες με πτώση 0,99%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap υποχώρησε κατά 0,96% στις 6.833,85 μονάδες.

Η αγορά παρέμεινε σε αρνητική τροχιά στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, εξαιτίας των πιέσεων στην Coca-Cola HBC και τον ενεργειακό κλάδο, οι οποίες αντιστάθμισαν τη σταθεροποιητική εικόνα των τραπεζών.

Η τελική ισορροπία αποτυπώθηκε στις 55 ανοδικές, 57 πτωτικές και 9 αμετάβλητες μετοχές.

Η παράταση της διάρκειας της συνεδρίασης διευκόλυνε την εκτέλεση των εντολών που συνδέονταν με το μεγάλο rebalancing και τις τελικές δημοπρασίες των διεθνών παθητικών κεφαλαίων.

Η συνολική αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 4,26 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένα πακέτα.

Η αυξημένη κινητικότητα προήλθε από την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών και τις αλλαγές στους δείκτες FTSE Russell και STOXX που τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Συνολικά διακινήθηκαν 489 εκατομμύρια μετοχές.Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+8,87%), ενώ ακολούθησαν η CrediaBank (+4,32%), η Optima bank (+3,46%), η ElvalHalcor (+3,03%) και η Cenergy Holdings (+2,58%).

Οι τοποθετήσεις σε επιλεγμένους τραπεζικούς και βιομηχανικούς τίτλους συγκράτησαν τις απώλειες, επιτρέποντας στον τραπεζικό δείκτη να κλείσει οριακά θετικός κατά 0,05% στις 3.205,51 μονάδες.Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Coca-Cola HBC (-5,77%), ενώ αισθητές απώλειες κατέγραψαν η HELLENiQ Energy (-4,28%), η Allwyn (-3,30%), η Motor Oil (-3,15%) και η Titan Cement International (-2,58%).

Ο υψηλότερος τζίρος συγκεντρώθηκε στις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank λόγω των αυξημένων ανακατανεμών από τα διεθνή παθητικά χαρτοφυλάκια. Εβδομαδιαία Επισκόπηση Η εβδομάδα έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων οκτώ εβδομάδων.

Εβδομάδα απωλειών

Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία πτώση 2,39% (από τις 2.726,49 μονάδες), καθώς οι ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών και οι πιέσεις στον ενεργειακό τομέα επικράτησαν των επιλεκτικών τοποθετήσεων στις τράπεζες.

Ο FTSE 25 κατέγραψε εβδομαδιαία υποχώρηση 2,44%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης περιορίστηκε σε απώλειες 2,01%.

Η προσπάθεια της αγοράς να διατηρηθεί πάνω από το όριο των 2.700 μονάδων δεν τελεσφόρησε, εν μέσω αυξημένων αποδόσεων στα διεθνή ομόλογα και νευρικότητας στην αγορά ενέργειας.

Παρά την εβδομαδιαία διόρθωση, η επίτευξη του ιστορικού ρεκόρ τζίρου των 4,26 δισ. ευρώ επιβεβαίωσε την είσοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μια νέα εποχή αυξημένου διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.