Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.000 μονάδες, εν μέσω καθοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.998,91 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,73%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 56,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Aktor (+3,19%), της Coca Cola HBC (+1,29%), του ΟΛΠ (+0.,70%) και των ΕΛΠΕ (+0,65%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,11%), της Alpha Bank (-1,97%), της Viohalco (-1,59%) και του ΟΤΕ (-1,33%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς με 1.149.264 και 848.502 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν ο ΟΠΑΠ με 10,17 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 5,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 68 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (+4,86%) και Τρία ‘Αλφα (κ) (+4,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-3,61%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,42%).

