Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος των υψηλών κερδών που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους. Η αγορά πάντως έκλεισε τον πρώτο μήνα του έτους με υψηλά κέρδη 9,16%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.314,88 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,20%, συμπληρώνοντας επτά εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 9,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 390,178 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.222.010 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+1,97%), της Coca Cola HBC (+1,24%), της Alpha Bank (+0,75%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,42%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Elvalhalcor (-3,74%), της Titan (-3,57%), της Metlen (-2,62%), της Εθνικής (-2,16%) και του ΟΠΑΠ (-1,96%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.105.721 και 9.648.350 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 84,73 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 69 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fourlis (+3,76%) και Flexopack (+3,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-9,38%) και Λεβεντέρης(π) (-8,50%).