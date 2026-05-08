Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή εβδομάδα στην Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης κατέγραψαν πιο ήπιες πτωτικές τάσεις, το ΧΑ υπέκυψε σε διάθεση ρευστοποιήσεων.

Είχε προηγηθεί τετραήμερη άνοδος κατά την οποία ο γενικός δείκτης «έδωσε» κέρδη 5,35%.

Την Παρασκευή έκλεισε στις 2.280,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,11%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 305,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.735.819 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 70 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.